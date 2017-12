Codevasf reconhece condições favoráveis para navegabilidade do rio Parnaíba

Expedição realizada pela Codesvasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaí- ba) reconheceu as condições favoráveis para navegabilidade no rio Parnaíba. A expedição realizada de 11 a 15 de dezembro, coletou dados e informações para realizar estudos de retomada da revitalização e navegabilidade do segundo maior rio do Nordeste. A proposta tem o objetivo de facilitar o escoamento da produção do sul do Piauí até Teresina.

Além de técnicos da Codevasf, a expedição contou com engenheiros americanos, parlamentares, entre outros técnicos. “Vimos que a produção de grãos nessa área é imensa, e vimos também as oportunidades de navegação no Parnaíba para apoiar o setor de agricultura. O rio Parnaíba vai ser importante para os projetos que estamos imaginando. O rio tem muita viabilidade para o transporte e para diminuir os custos relacionados à agricultura”, pontuou Calvin Creech, representante do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos.



Presidente da Codevasf, Avelino Neiva, diz que expedição pelo rio foi para fazer estudos de viabilidade (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



A expedição percorreu os municípios de Alto Parnaíba e Timon, no Maranhão, e Santa Filomena, Ribeiro Gonçalves, Uruçuí, Guadalupe, Floriano e Teresina, no Piauí. De acordo com Avelino Neiva, presidente da Codevasf, o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental está pronto e o apoio da bancada federal do estado é essencial para construir a navegação no rio. "Resta a nós lutarmos para que isso se torne uma realidade. Se tivermos o apoio político dos deputados federais do Piauí e do Maranhão, nós vamos construir a navegação deste rio com inteligência, com presteza, para que a região se torne a mais importante do nosso Brasil”, destacou Avelino Neiva.

Para o deputado federal Heráclito Fortes, que defende o projeto, a navegabilidade do Parnaíba diminui os custos e possibilita o transporte de grãos do sul do estado. “Promessa antiga e que, agora, depois de muitos anos, começa, de maneira concreta, a caminhar para um projeto definitivo. Os dados apresentados pelos técnicos comprovam que a navegabilidade do rio Parnaíba não é um sonho impossível”, pontuou o parlamentar

João Magalhães - Jornal O Dia