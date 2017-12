Ciro Nogueira faltou 1 a cada 7 sessões e é o senador mais ausente do PI

O senador Ciro Nogueira (PP) não compareceu a 13,8% das sessões deliberativas ordinárias, que são de presença obrigatória para os parlamentares. De acordo com o levantamento do site Congresso em Foco, o presidente nacional do PP faltou cerca de uma a cada sete sessões este ano.



Os senadores precisam comparecer a duas sessões ordinárias por semana, em um total de 65 no ano. Com esse número de ausências não justificadas, Ciro Nogueira é o senador piauiense mais ausente.

Os outros dois parlamentares que representam o Estado, Regina Sousa (PT) e Elmano Férrer (PMDB), faltaram quatro sessões, mas uma das ausências foi justificada pelos senadores. O percentual de faltas foi de 4,6% no ano.

Apenas os senadores José Pimentel (PT-CE), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Reguffe (s/partido-DF) compareceram às 65 sessões deliberativas ordinárias realizadas no Senado em 2017.

O índice de presença foi considerado alto em 2017. Quase metade deles (49 entre os 87 titulares e suplentes que exerceram mandato em algum momento do ano) compareceu a pelo menos 90% de todas as sessões. Entre eles está Fernando Collor (PTC-AL), que no ano passado foi o senador mais faltoso.

O Portal O DIA procurou a assessoria do senador Ciro Nogueira, mas ainda não obteve resposta.

Confira aqui a relação de assiduidade dos senadores em 2017



Nayara Felizardo, com informações do Congresso em Foco.