Casa Civil anuncia medida para facilitar pedido de passaportes

A Casa Civil anunciou nesta quarta-feira (29) uma medida que tem como objetivo facilitar os pedidos de passaporte.

Segundo o governo, os comprovantes de pagamento da taxa cobrada, de quitação com a Justiça Eleitoral e o certificado de reservista continuarão a ser exigidos, mas passarão a constar de um banco de dados ao qual a Polícia Federal terá acesso.



O objetivo, de acordo com a Casa Civil, é iniciar as mudanças ainda em dezembro deste ano e concluir a implementação do banco de dados em todo o país até o fim de 2018.

O G1 procurou a Polícia Federal e aguardava mais informações até a última atualização desta reportagem.

Conforme informou o governo, os documentos exigidos para a emissão do passaporte continuam os mesmos:

- RG;

- CPF;

- Comprovante de naturalidade;

- Foto;

Dados biométricos.

O banco de dados está entre as iniciativas do programa Brasil Eficiente, do governo federal.

Agendamento online no SUS

Outra medida anunciada pelo governo nesta quarta é o agendamento online de consultas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil, Natália Marcassa, até o fim deste ano o serviço deverá estar disponível em 21 municípios.

Brasil Eficiente

As medidas foram anunciadas pela Casa Civil durante a apresentação do balanço das ações do Conselho Nacional para a Desburocratização - Brasil Eficiente.

Comandado pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o Brasil Eficiente foi criado em março e instalado em junho. A partir de projetos e metas, o conselho tem como objetivo simplificar processos na administração pública, melhorar a prestação de serviços e reduzir custos.

Segundo o balanço, o governo federal concluiu até agora 42 das 222 iniciativas propostas.

G1