Candidatura de João Henrique é inviável, afirma Themístocles

O presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho (PMDB), defendeu a aliança do partido com o PT mesmo após a declaração do presidente nacional da sigla Romero Jucá em querer vetar a coligação entre os partidos. Para Themístocles, o PMDB não tem condições de lançar candidatura própria para o Governo do Estado. A reunião com a executiva nacional para decidir o futuro da sigla no próximo ano deve acontecer na próxima semana.

Segundo o deputado, o desejo de proibir a aliança entre o PMDB com o PT e PCdoB é do presidente do partido e, por enquanto, não é uma escolha do diretório. “A vontade não é de presidente de partido, a vontade é do conjunto. Até bem pouco tempo atrás o PMDB era o vice da Dilma. O PMDB é uma realidade em cada Estado”, declarou Themístocles.

Themístocles reagiu às declarações de Jucá sobre candidatura (Foto: Moura Alves/ O Dia)

Ele afirmou ainda que tem feito levantamentos para saber da viabilidade de lançar o nome de João Henrique a candidato para o governo pelo PMDB, mas as respostas não têm sido positivas. Para ele, o partido deve centrar forças para apresentar um candidato à presidência.

“Ele [Romero Jucá] disse algo que eu achei importante: o PMDB deve ter candidatos quando há viabilidade. Significa dizer que é quando o povo está com vontade de ter esse candidato. Em todas as pesquisas estimuladas que eu faço ele não tem 1%, nas pesquisas espontâneas ainda é pior. Mas eu gostaria que o meu partido tivesse era um candidato a presidente do Brasil”, ressaltou Themístocles.

Para o deputado João de Deus (PT), líder do governo na Alepi, o assunto deverá ser discutido internamente no partido de Jucá, mas afirmou que o governo pretende manter a recém-aliança firmada com o PMDB. Ele lembrou ainda que o próprio presidente nacional já foi líder de governo nas gestões dos ex-presidentes Dilma e Lula.

“Esse é um assunto interno do PMDB. Não cabe a nós do PT entrarmos no mérito. Se o PMDB quer ficar com o governador Wellington Dias, ou não, essa é uma decisão interna. Vamos aguardar que algumas lideranças, que inclusive majoritariamente defende essa aliança, se reúnam. Se quiserem fazer essa aliança com o governo, será bem-vinda”, pontuou o deputado

Ithyara Borges