Cade aprova sem restrições a compra da Body Shop pela Natura

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição da marca britânica The Body Shop pela Natura sem restrições, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (25).

Mais: Natura negocia com a L'Oréal proposta de € 1 bilhão pela The Body Shop

A Natura entrou no início de junho em negociações exclusivas com o grupo francês L'Oreal para compra de 100% da The Body Shop por 1 bilhão de euros, pagos integralmente.

A empresa concluiu a aquisição em 26 de junho, mas a operação ainda estava condicionado à aprovação da autoridades regulatórias no Brasil e nos Estados Unidos.

De acordo com parecer técnico divulgado no site do Cade, o negócio não gera preocupações concorrenciais, uma vez que a participação de mercado conjunta das empresas após a operação é inferior a 20%.

O documento cita, ainda, que o único segmento em que a participação conjunta seria superior a 20% é o de fragrâncias, mas a Natura já detinha mais que isso do mercado e o incremento trazido pela The Body Shop será "insignificante".

A operação também não deve afetar a distribuição de cosméticos e produtos de cuidados pessoais ou o acesso de fornecedores a canais de varejo porque Natura e The Body Shop dispõem de estrutura exclusiva de distribuição, conforme o parecer técnico.

Às 12:01, as ações ordinárias da Natura recuavam 1,12%, a R$ 23,03, enquanto Ibovespa subia 0,38%. No mês, os papéis acumulam queda de 10,4% e, no ano, alta de cerca de 0,6%.

G1