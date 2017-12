Cabral admite gasto não declarado de R$ 100 milhões em campanha

O ex-governador Sérgio Cabral declarou nesta quinta-feira (7), em audiência na 7ª Vara Federal Criminal, que sua campanha em 2010 custou mais de R$ 100 milhões a mais do que o declarado na época oficialmente. Cabral estimou os números depois de admitir novamente que captou recursos de caixa 2, mas negando acusações de recebimento de propina.

"Sou o único político do Brasil que está falando com essa franqueza: a campanha para governador de 2010, para citar minha última, deve ter girado num valor - entre comitê financeiro e campanha - de R$ 25 milhões, oficial. Custou R$ 130 milhões, R$ 120 milhões", disse Cabral.

O depoimento de Cabral foi precedido pelos de seu ex-assessor Carlos Miranda, Luiz Carlos Bezerra - apontados pelo MPF como seu operador - e pelo do empresário Marco Antônio de Luca. A audiência é sobre crimes apurados na operação Ratatouille, que investiga o desvio de dinheiro no fornecimento de alimentos para o governo do estado do Rio.

Nesta quarta, pela primeira vez, Miranda falou em juízo após ter sua delação homologada. Ex-aliado de Sérgio Cabral e apontado como operador dele, Carlos Miranda admitiu nesta quinta-feira (7) ter gerenciado a propina do esquema criminoso do ex-governador. Ele disse que o governador cobrou propina de 5% em contratos públicos. Segundo Miranda, os R$ 300 milhões devolvidos pelos delatores e doleiros Marcelo e Renato Chebar pertenciam à quadrilha.

"(Carlos) Miranda nunca teve dinheiro no exterior nem participação em nada. Essa coisa de propina chega a dar pena dele por inventar essa história. Era um amarra-cachorro meu. Recebia salário", rebateu Cabral. O ex-governador disse que Miranda "pegou carona" em outros depoimentos para tentar validar o seu.

Para desqualificar o depoimento de Bezerra, Cabral disse que o ex-assessor estava desesperado, e que ele "bebia muito".

Sobre a relação com o empresário Marco Antonio de Luca, que também frequentava a casa do ex-governador em Mangaratiba, e é acusado de lhe pagar propina de R$ 16 milhões em propina: "Era um mantra nosso não falar de assuntos profissionais".

Ex-governador vai fazer o Enem

O ex-governador do Rio vai se submeter, no próximo dia 12 de dezembro, ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para cursar história. O benefício foi permitido pelo juiz Marcelo Bretas e confirmado nesta quinta-feira (7) após audiência.

Na última terça-feira (5), ele chegou à audiência lendo um livro sobre o ex-presidente Nelson Mandela. Desta vez, chegou carregando uma revista sobre o Estado Novo. De acordo com o advogado de defesa, Rodrigo Roca, a cada três dias de estudo há um dia a menos de cumprimento de pena.

Derrota do Flamengo

Ao final da audiência, Sérgio Cabral brincou com o juiz Marcelo Bretas, que é flamenguista, sobre a derrota na Copa Sul-Americana para o Independiente da Argentina. O magistrado rebateu dizendo que, se o Flamengo for campeão, a festa na Favela do Arará, que tem incomodado os presos da Cadeia de Benfica, voltaria a perturbar o sono do ex-governador.

G1