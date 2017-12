Brasil e Guiana firmam acordos de cooperação

O presidente Michel Temer recebeu hoje (21), no Palácio do Planalto, o presidente da Guiana, David Arthur Granger, em visita oficial ao país. Foram assinados dois acordos de cooperação na área de infraestrutura e de tecnologia de combate à seca.

Após encontro com Temer no Palácio do Planalto, Granger também participa da 51° Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, que ocorre nesta quinta-feira em Brasília.

O presidente Michel Temer recebe o presidente da Guiana, David Arthur Granger, no Palácio do Planalto (Foto: Antonio Cruz / Agência Brasil)



Um dos acordos assinados prevê que o Brasil apoie, por meio de projeto de engenharia, a pavimentação de trecho da estrada Lethem-Linden. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o trecho ampliará a conexão do Brasil com a Guiana, favorecendo o comércio bilateral e o escoamento de produtos da Região Norte, especialmente do Amazonas e de Roraima, para o Caribe e os mercados norte-americano, asiático e europeu.

O outro acordo estabelece a colaboração do Exército brasileiro para a perfuração de poços artesianos na região do Rupununi, na Guiana. O projeto tem o potencial de beneficiar cerca de 10 mil pessoas, a maioria indígenas, que vivem próximo à fronteira com o Brasil e sofrem com os efeitos da seca.

Na reunião, Temer e Granger trataram de temas como integração da infraestrutura física, cooperação técnica, energia, desenvolvimento fronteiriço, comércio e investimentos.

Em 2016, o intercâmbio comercial entre os dois países somou US$ 31,8 milhões, com US$ 25,8 milhões de exportações brasileiras e US$ 5,9 milhões de importações provenientes da Guiana. De janeiro a novembro de 2017, a corrente de comércio bilateral apresentou aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando os US$ 35 milhões.

Agência BrasilGraça AdjutoYara Aquino