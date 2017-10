Bolsonaro diz que 'não haverá politicamente correto': 'arma para todos'

Numa visita marcada por espera de uma hora para discursar e vidro quebrado no local de uma palestra, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) defendeu nesta quinta-feira (5) em Belém a ampliação do porte de armas no país e afirmou que, com ele, "não existirá o politicamente correto".

Bolsonaro, um dos vice-líderes na corrida presidencial, conforme a mais recente pesquisa Datafolha, visitou a capital paraense no período de festejos do Círio de Nazaré, uma das maiores festas populares do Brasil, e uma semana após ter o título de cidadão belenense negado pela Câmara de Belém.

Jair Bolsonaro em registro feito durante visita a Teresina (Foto: Moura Alves / Arquivo O DIA)

Recebido por apoiadores no aeroporto, Bolsonaro desembarcou na cidade por volta das 14h30, mas teve de esperar cerca de uma hora até que a chuva cessasse.

Em carro aberto, discursou ao lado da "bancada da bala" paraense -deputado federal delegado Éder Mauro (PSD), deputado estadual coronel Neil (PSD) e vereador sargento Silvano (PSD)- e disse que, com ele, "não existirá o politicamente correto".

"No que depender de mim, com a ajuda de vocês, todos terão porte de arma de fogo", afirmou.

MAM

Sobraram críticas também à performance do MAM (Museu de Arte Moderna) de São Paulo, em que um homem aparece nu. "Essa história de criança passar a mão em homem nu não vai ter não." Disse ainda que "não vai ter dinheiro da Lei Rouanet para esses picaretas".

Durante o discurso, Bolsonaro vestiu as camisas de Remo e Paysandu, maiores times de futebol no Pará.

A programação previa uma palestra do deputado no auditório de uma loja de informática no centro da capital.

Uma multidão se formou à entrada e, quando foi anunciado que os ingressos estavam esgotados, o público tentou entrar à força.

Houve confusão e partes da vidraça e da porta foram depredadas. Ninguém ficou ferido.

O deputado, então, começou o discurso do lado de fora. Os proprietários da loja cancelaram o evento, mas Bolsonaro falou num trio elétrico que estava na rua. O trânsito foi interrompido.

"Vocês estão em cima de uma Serra Pelada. A política mineral vai ter que mudar", disse.

Também nesta quinta, o presidente Michel Temer (PMDB) defendeu os indicadores econômicos de seu governo em viagem a Belém, onde assinou protocolo que destina um terreno da União à Arquidiocese de Belém.

Doria

Outro pré-candidato a disputar palanque durante o Círio de Nazaré será o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB). Ele desembarca em Belém nesta sexta-feira (6), para palestra na Associação Comercial do Pará.

Durante o evento, receberá o título de cidadão belenense e a medalha de cidadão paraense. À tarde, o prefeito se reúne com o governador do Pará, Simão Jatene (PSDB), e outros governadores e prefeitos da Amazônia.

No sábado (7), Doria ainda participa do Círio Fluvial, romaria de embarcações que percorre o rio Guamá e a baía do Guajará, na orla de Belém, além de almoço no Consulado da Finlândia.

FolhapressMoisés Sarraf