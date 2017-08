Avenida Paulista tem protesto contra corrupção e a favor da Lava Jato

Manifestantes fazem um protesto na Avenida Paulista contra a corrupção na política e em apoio à operação Lava Jato na manhã deste domingo (30). O ato é realizado pelo movimento “Quero um Brasil ético”.

O ato foi convocado pelas redes sociais e defende o que os participantes chamam de uma faxina no Congresso. O protesto tem também como objetivo fazer uma pressão para que os deputados aprovem a continuidade do inquérito contra o presidente Michel Temer – a votação é na quarta-feira (2). Além disso, o protesto apoia a Operação Lava Jato e é contra o financiamento público de campanhas eleitorais.

O jurista Hélio Bicudo (centro) discursa em ato contra a corrupção (Foto: Reprodução/TV Globo)

O jurista Hélio Bicudo, um dos autores do pedido de impeachment da presidente Dilma Roussef, está no protesto. “Não é possível aguentarmos mais o que está acontecendo com o nosso país”, disse Bicudo durante o ato.

O também jurista Modesto Carvalhosa aproveitou o ato para lançar sua candidatura indireta à presidência da República. O humorista Marcelo Madureira, do Casseta e Planeta, discursou em cima do carro de som.

“A classe política há de perceber que hoje existe um divórcio, um abismo, entre os anseios da sociedade brasileira e a classe política que fica escondida, enfurnada em Brasília, achando que comanda este país”, disse Madureira. “Eles ficam lá na madrugada, combinando esquemas e negociatas para se apropriar do dinheiro público e se perpetuarem no poder”, completa.

O grupo está na altura da Rua Ministro Rocha Azevedo. Aos domingos, a avenida a Paulista já é fechada para carros.

Ato pela ética na política na Avenida Paulista, em São Paulo (Foto: Reprodução/TV Globo)



