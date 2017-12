Assembleia votará apenas Orçamento antes do recesso parlamentar

O Governo do Piauí pretende, até o final do ano legislativo, aprovar um projeto de lei e ter a indicação de Genival Sales para diretoria da Agespisa aprovada em sabatina com os parlamentares. Mas, os dois processos têm tramitado lentamente na Assembleia Legislativa e o presidente da Casa, Themístocles Filho (PMDB) admitiu que a única pauta que deverá ser votada antes do recesso, que deve começar na próxima semana, é a Lei Orçamentária Anual (LOA).

A demora no andamento dos textos tem provocado discussões entre alguns parlamentares, que acreditam que a lentidão possa ser uma forma de retaliação do PMDB às declarações e ao movimento do PP em querer manter Margarete Coelho (PP) no cargo de vice-governadora na chapa de Wellington Dias (PT).

Sem querer se aprofundar no assunto, Themístocles Filho (PMDB), justificou a demora na votação do projeto referente à saúde e a realização da sabatina porque os textos precisam passar por comissões antes de ir ao plenário.

O líder do governo, deputado João de Deus (PT), disse à imprensa que não tinha conhecimento do adiamento das pautas. “Vou conversar com o presidente para discutir isso. Temos pouquíssimas matérias do governo e há uma que mais de interesse dos parlamentares do que do próprio governo”, declarou.

O projeto citado pelo parlamentar propõe alterações nos repasses referentes à saú- de do governo estadual para os municípios piauienses. O texto visa, de acordo com o Governo, dar mais agilidade na transferência dos recursos entre o Estado e as prefeituras, sem que para isso exista convênio entre os entes.

O presidente do PP no Piauí, deputado Júlio Arcoverde, disse que não acredita em manobra do PMDB para adiar os interesses do Governo. “O PMDB é muito maior do que isso, maior do que essas questões tão pequenas. Acho que a demora é apenas por conta do trâmite legal”, pontuou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia