Após vitória no plenário do Senado, Aécio agradece ajuda de Temer

Após o resultado no plenário do Senado que devolveu o mandato a Aécio Neves, o senador tucano conversou por telefone com o presidente Michel Temer para agradecer o "apoio" do peemedebista à votação. Segundo o relato, feito ao Blog do G1 por assessores presidenciais, Aécio agradeceu a "ajuda" do Planalto, que garantiu, entre outros votos, a coesão do PMDB a favor de Aécio Neves.

Ontem, o PSDB negou, em nota oficial, um acordo com o PMDB para salvar Aécio. Temer entrou em campo pessoalmente para ajudar o tucano na votação.

Agora, Temer espera, pelo menos, repetir os votos do PSDB que teve na primeira denúncia na segunda denúncia. A votação na Câmara está prevista para semana que vem.

Segundo apurou a produtora da TV Globo Roniara Castilhos, Temer pode ir a São Paulo até o fim desta semana.

Na pauta: nova rodada de conversas com seus conselheiros antes da votação da denúncia.

O presidente costuma conversar na capital paulista com o advogado Antonio Claudio Mariz e o ex-assessor especial José Yunes.

G1