Após 48 horas, agricultores decidem finalizar greve de fome em Teresina

Os três agricultores que estavam fazendo greve de fome há quase 48 horas contra a reforma da Previdência, decidiram encerrar o protesto às 18h30 desta quinta-feira (14). Em nota enviada pelo Movimento dos Pequenos Agricultores do Piauí (MPA-PI), os agricultores não informaram o que os levou a desistir de continuar com a greve de fome. Os manifestantes pretendem realizar um ato simbólico da greve que ocorreu no Aeroporto de Teresina, ainda na tarde de hoje.



O trio de agricultores, do município de São João da Varjota, a 284 km de Teresina, segue um protesto nacional que começou em Brasília, no dia 5 de dezembro, com a participação de um piauiense identificado como José. Leonardo Machado, de 23 anos, e Líria Aquino, de 29 anos, estão no aeroporto da capital desde as 15h da última terça-feira (12). Na manhã de ontem (13), Vitalina Santos, de 36 anos, também aderiu ao movimento.

Além de Brasília e do Piauí, as greves de fome já ocorrem em Sergipe, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e na Paraíba, de acordo com o levantamento do MPA. Segundo a representante do MPA, Francisca das Chagas, a escolha do aeroporto para fazer o ato foi estratégica, uma vez que o local é utilizado pelos deputados federais do Piauí para fazer viagens à Brasília, além de ser um ponto de muito movimento.

Um dos principais pontos questionados pelo MPA é a exigência de contribuição para a aposentadoria rural. “Uma pessoa que mora no sertão do Piauí e tem quatro ou cinco filhos pra criar, não tem como pagar um carnê de R$ 42 para o INSS. Como essa pessoa vai se aposentar?”, questiona Francisca das Chagas.

Nathalia Amaral