Alepi aprova orçamento e retira verba da Comunicação para os Bombeiros

O Plenário da Assembleia Legislativa do Piauí aprovou ontem (19), o Orçamento Geral do Estado para o ano que vem, prevendo receitas de R$ 12,9 bilhões. Com os descontos de repasses obrigatórios para municípios, o valor das receitas geridas pelo Governo do Piauí em 2018 devem ser de em R$ 10,5 bilhões. Entre as principais mudanças aprovadas pelos parlamentares, está o incremento de R$ 3,5 milhões nos recursos a serem destinados ao Corpo de Bombeiros. O valor foi retirado da Coordenadoria de Comunicação. Além disso, o orçamento prevê que apenas 3% do total das receitas previstas ficarão à disposição do governador Wellington Dias (PT) para que seja investido onde ele decidir.

O relator da proposta orçamentária, deputado Severo Eulálio, informou que todos os debates e audiências foram realizadas para alcançar um texto de consenso entre deputados e governo. “No orçamento, as áreas que mais receberão recursos serão educação, saúde e segurança pública, que teve aumento substancial. Tentávamos ver a melhor lei possível para atender a contento a prestação dos serviços à população”, pontua o deputado.

Em 2018, cada deputado estadual terá direito a emendas parlamentares impositivas no valor de R$ 1,3 milhão. 30% destes recursos devem ser aplicados na saúde, educação e cultura, mas cabe a cada deputado indicar as obras em que o dinheiro deve ser investido. “O deputado é o responsável por direcionar a emenda parlamentar que é impositiva”, explicou Severo Eulálio, acrescentando que o percentual de recursos à disposição para o governador do Estado, que é de 3%, é muito reduzido. “Quando tira-se dinheiro para folha de pagamento, repasses constitucionais e demais obrigações, é muito pouco’, pontua o parlamentar.

O líder do governo, deputado João de Deus, avalia que o orçamento de 2018 garante condições necessárias para manter o equilíbrio financeiro do Piauí. Ele defendeu a necessidade de dialogar com servidores públicos para explicarem que o momento atual é de crise econômica vivenciada por todos e que o cuidado do governo é não deixar o Piauí chegar aos níveis do Rio de Janeiro, em que os servidores ainda não receberam sequer salários nos últimos meses.

O orçamento 2018 prevê acréscimo de 3,5% para todos os órgãos autônomos, como o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, entre outros.

João Magalhães