AGU diz que ir ao STF para dar posse a ministra é 'uma alternativa'

A advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, disse nesta quinta-feira (11), em entrevista à GloboNews, que ir ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho "é uma das alternativas" em análise pelo órgão.

Hoje, a ministra esteve com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto para discutir o assunto.

"A AGU estuda todos os cenários possíveis. As possibilidades juridicamente sustentáveis e os desdobramentos de cada um desses cenários. Sabemos que se está diante de um ato do presidente da República, escolha do presidente, e neste contexto estudamos os cenários possíveis", afirmou.

Ela disse que só na semana que vem a AGU vai tomar alguma decisão sobre que medida tomará. "Bem possivelmente na semana que vem alguma decisão sobre a melhor medida será tomada".

Além do STF, segundo o blog apurou, Temer pode recorrer ao próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região ou até ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para garantir a posse de Cristiane Brasil.

