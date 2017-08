7,8 mil servidores não atualizaram cadastro e podem ter contracheque bloqueado

A Secretaria de Estado da Administração e Previdência anunciou que 7.899 servidores estaduais não atualizaram os dados cadastrados em 2015 e podem ter o contracheque bloqueado. O cadastramento é necessário e a ideia do Governo é manter as informações cadastradas em 2015 atualizadas.

O prazo para atualização dos servidores que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro e março encerrou no dia 21 de julho, mas apenas 67% realizaram a atualização. As informações são exigidas pela lei de nº 17.107, de 17 de abril, que regulamenta a atualização cadastral bianual dos servidores públicos, ativos e inativos, pensionistas e militares no âmbito do Poder Executivo.

Secretário de Fazenda Franzé Silva diz que a atualização do banco de dados do servidor permite controle sobre folha de pagamento (Foto: Assis Fernandes/ O Dia)

Agora inicia o prazo para os servidores que nasceram nos meses de abril, maio e junho. O prazo se estende até 21 de agosto e o servidor precisa apenas modificar os itens que sofreram mudanças nos últimos dois anos, como alteração de endereço, nascimento de filhos ou conclusão de novos cursos, por exemplo.

O secretário de Estado da Administração, Franzé Silva, afirma que a atualização do banco de dados do servidor possibilita um controle maior sobre a folha de pagamento e melhoria no serviço de gestão de pessoas. "Ao tempo que podemos detectar a existência de falhas, nós passamos a conhecer mais o servidor e suas necessidades. A partir desse mapeamento que surgiram programas como Bem Estar Servidor, Feirão de Imóveis, Feirão de Automóveis e, agora, estamos executando o Programa de Educação Financeira do Servidor", destaca o gestor.

Haverá um prazo para os remanescentes que, se não for aproveitado, vai gerar o bloqueio no contracheque dos servidores.

João Magalhães