O governador Wellington Dias (PT) avaliou o ano de 2017 como um dos mais difíceis em 11 anos de mandato que ele tem à frente do Estado. A crise financeira foi o principal fator devido à escassez dos recursos para investimentos, dificuldade para manter a folha de pagamento em dias e déficit previdenciário.



Segundo o atual governador do Piauí, a política de contenção de gastos deverá ser mantida no próximo ano pela equipe de governo. Foto: Arquivo ODIA

O ápice das consequências da recessão econômica que começou ainda em 2015 foi em 2016, mas, segundo Wellington Dias, continuou afetando os interesses do estado em 2017. “2017 foi um ano de grandes desafios. Era previsto assim, mas acho que foi até mais desafiador do que imaginávamos. Nós tivemos seca, incêndios, uma situação de violência crescente, que começou a descentralizar no sul/sudeste e veio para o nordeste”, pontuou.

Para 2018, o governador afirmou que será um ano de “otimismo”, mas não descartou a necessidade de continuar tendo cautela, principalmente, com as despesas do Estado. A política de contenção de gastos deverá ser mantida no próximo ano pela equipe de governo.

Em 2017 o governo adotou por três vezes a redução de gastos para não ultrapassar o limite prudencial. “Minha expectativa para 2018 é de mais investimentos, em que o Piauí vai poder colher bons frutos. E é também um ano da democracia pela realização de mais um processo eleitoral, que eu espero ocorrer de forma democrática’, destacou Wellington Dias.



Ithyara Borges