1 em cada 4 deputados de partidos que detêm ministérios votou contra Temer

1Um em cada quatro deputados de partidos que detêm ministérios no governo votou contra Michel Temer na sessão da Câmara que nesta quarta (2) deliberou sobre a denúncia contra o presidente.

Durante a votação, todos os nove partidos da base que têm ministros registraram votos contrários a Temer. Juntas, essas siglas somam 313 deputados. Desses, 75 (24%), votaram a favor da continuidade da denúncia contra Temer.

Na noite desta quarta, os deputados barraram o andamento da denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR). Foram 263 votos a favor de barrar a acusação e 227 contra, além de duas abstenções. Vinte deputados não compareceram à votação.



Na prática, ausências e abstenções beneficiaram Temer, na medida em que dificultavam a tarefa da oposição de atingir 342 votos contrários ao relatório que recomendava o arquivamento da acusação de corrupção passiva.

Com a decisão da Câmara, a ação de corrupção apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ficará parada no Supremo Tribunal Federal (STF) enquanto Temer ocupar o cargo de presidente da República.

Se, ao final do mandato, o peemedebista não estiver ocupando nenhum cargo com foro privilegiado, o processo será encaminhado à primeira instância.

Proporcionalmente, o PV foi o partido da base com mais votos contrários a Temer: 4 dos 7 deputados da sigla (57%). Filiado ao partido, Sarney Filho é ministro do Meio Ambiente e foi exonerado temporariamente do cargo para votar a favor do presidente.



O PSDB figura em logo depois na lista dos partidos com ministérios que registraram maior índice de votos contra o presidente. No total, 44% dos deputados da legenda (21 dos 47) se posicionaram contra o Palácio do Planalto na votação desta quarta.

A legenda é um dos principais partidos da base aliada de Temer e comanda quatro ministérios atualmente: Relações Exteriores (Aloysio Nunes), Cidades (Bruno Araújo), Direitos Humanos (Luislinda Valois) e Secretaria de Governo (Antonio Imbassahy).

Araújo e Imbassahy também se ausentaram das pastas temporariamente para votar a favor de Temer nesta quarta.

Devido ao alto índice de defecções no PSDB, deputados do bloco informal "Centrão" cobram de Temer um redesenho ministerial para diminuir a presença tucana no governo depois da votação.

O PSD, que tem duas pastas – Ciência e Tecnologia (Gilberto Kassab) e Fazenda (Henrique Meirelles) – é o terceiro partido com ministérios que, proporcionamente, mais apresentou votos contra Temer. Dos 38 deputados da legenda, 14 parlamentares (36%) votaram contra o peemedebista.

PRB, PR, DEM, PP, PTB e PMDB, nessa ordem, completam a lista dos partidos com maiores porcentagens de dissidência.

Ainda que a cúpula do PMDB tenha fechado questão contra a denúncia, prometendo punição a deputados que descumprissem a ordem, seis deputados peemedebistas votaram contra Temer, que é filiado e já presidiu a sigla.

Ainda que detenham o comando de um ministério cada, o levantamento feito pelo G1 não considerou os votos de PSB e PPS. Isso porque, depois da divulgação da delação da JBS e da denúncia contra Temer, as siglas anunciaram que deixariam a base do governo.

Proporcionalmente, o PPS – que ocupa o Ministério da Defesa com Raul Jungmann – foi o partido com maior índice de votos contra Temer: 90%. Dos 10 deputados da legenda, apenas Arthur Maia (BA) votou favoravelmente ao presidente.

No entanto, depois da denúncia de Joesley Batista contra Temer, o partido decidiu desembarcar do governo e partir para a oposição, apesar de permanecer com o cargo na Defesa.

À frente do Ministério de Minas e Energia, com Fernando Coelho Filho, o PSB ficou em segundo lugar na lista dos partidos com maior porcentagem de votos contra Temer. Vinte e dois dos 35 deputados da legenda (62%) votaram a favor da denúncia, seguindo orientação da cúpula da legenda.

Com a divulgação das delações e com a denúncia contra Temer, o PSB anunciou que iria fazer oposição ao governo e que defenderia a renúncia do peemedebista.

Na sessão de ontem, a orientação da direção do partido era que os votos fossem contrários a Temer. Apesar de ter orientado a bancada nessa direção, a líder do PSB, deputada Tereza Cristina (MS), deu voto favorável ao presidente, o que desagradou parte da legenda.

G1