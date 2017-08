‘Perdemos o controle da segurança pública no Rio', diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (PMDB-RJ), postou em uma rede social, na tarde desta terça-feira (18), uma declaração na qual afirmou que o controle da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro foi perdido. Segundo ele, é preciso que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, assine com urgência o acordo de recuperação fiscal com o RJ.

O presidente da Câmara dos Deputados fez postagem em rede social. (Foto: Reprodução/ Facebook)



“Nós perdemos completamente o controle da segurança pública no Rio, ninguém consegue mais se locomover com tranquilidade. Estamos cobrando diariamente do ministro Henrique Meirelles a assinatura do acordo de recuperação fiscal para que a gente comece a reorganizar o estado”, destacou Maia.

O deputado federal ressaltou ainda que não concorda com a possibilidade de intervenção federal e que o mais importante seria a implementação do Plano Nacional de Segurança para o Estado do Rio de Janeiro.

“Espero que antes de tratarmos de uma intervenção federal, o governo federal, o ministro da Defesa, o ministro da Justiça entendam que não há mais tempo para este tema. A gente precisa que o Plano Nacional de Segurança, que foi anunciado há algumas semanas, seja efetivamente implementado no Rio de Janeiro”, ressaltou o parlamentar.

G1