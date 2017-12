Vídeo mostra momento em que suspeito de sequestrar bancária é preso

Um vídeo gravado por populares mostra o momento em que um dos suspeitos de participar do sequestro de uma gerente administrativa do Banco do Nordeste é preso pela Polícia Militar. Nas imagens é possível ver o suspeito saindo da agência bancária e sendo conduzido por policiais da Força Tática até uma viatura da PM.

O crime está sendo investigado pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco). Ainda na tarde de hoje (19), o titular do Greco, delegado Gustavo Jung, está colhendo depoimentos de testemunhas e vítimas, incluindo a bancária e sua família.

A Polícia Civil e a Polícia Militar continuam em diligências em busca dos demais suspeitos de terem participado do sequestro da funcionária do Banco do Nordeste.

Entenda o caso

Na manhã desta terça-feira (19), uma funcionária do Banco do Nordeste foi sequestrada por assaltantes e levada até sua agência, situada na Avenida João XXIII, na zona leste, para que os criminosos pudessem ter acesso ao cofre do banco.

Segundo o sargento Francisco das Chagas, do 5º Batalhão da Polícia Militar, a vítima foi sequestrada em sua residência, localizada no bairro Aeroporto, logo cedo. No momento em que os bandidos chegavam à agência com a vítima, por volta das 9 horas, uma testemunha achou a atitude suspeita e decidiu comunicar a PM.

Minutos depois a agência estava cercada por viaturas policiais, mas apenas um dos suspeitos acabou preso. Os demais conseguiram escapar.



Veja o vídeo:





Nathalia Amaral