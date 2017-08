Vídeo mostra ação violenta de assaltantes em panificadora de Parnaíba

O assalto a uma panificadora na cidade de Parnaíba foi registrado por uma câmera de vigilância instalada no local. O crime ocorreu por volta das 21 horas do último domingo (16), no bairro São Vicente de Paula.

No vídeo, que tem menos de 30 segundos, é possível ver dois assaltantes encapuzados invadindo o estabelecimento, cada um empunhando uma faca.





Vídeo publicado no YouTube pelo Blog do Pessoa



Um dos criminosos parte em direção a um funcionário da panificadora, enquanto outro segura uma adolescente pelos cabelos. A dupla exige todo o dinheiro do caixa, e o funcionário prontamente abre a gaveta onde as cédulas e moedas ficam guardadas.

Mesmo tendo sua ordem atendida pela vítima, um dos assaltantes chega a dar uma pancada no funcionário com a lateral da lâmina.

O bandido, então, solta a adolescente e retira todo o dinheiro que estava no caixa. Em seguida, a dupla foge.

A reportagem entrou em contato por telefone com o delegado Igor Gadelha, de Parnaíba, mas ele informou que até a tarde desta terça-feira nenhuma das vítimas compareceu à Central de Flagrantes para registrar o boletim de ocorrência.

Apesar da ação violenta dos assaltantes, nenhuma das vítimas foi esfaqueada ou ferida gravemente.

Cícero Portela