Foram presos em flagrante nesta sexta-feira (22), por policiais do 1º Distrito Policial (1º DP), três homens suspeitos de aplicar golpes na Praça da Bandeira, no Centro de Teresina. De acordo com a Polícia Civil, o trio utilizava truques de mágica para enganar os transeuntes e prometia recompensas em dinheiro, caso a pessoa acertasse.



O truque, comumente utilizado pelos mágicos, era aplicado pelo trio da seguinte forma: Três tampinhas eram colocadas sobre uma mesa. Uma bolinha era colocada debaixo de uma das tampinhas, e o homem começava a movimentar as peças. Sem que ninguém percebesse, ele retirava a bolinha e fazia manobras para iludir as vítimas, escondendo a bolinha. No momento em que ele puxava outra tampinha, a bolinha era colocada por baixo dela., fazendo com que a pessoa seguisse a tampinha errada.

Trio engana teresinenses com truque de mágica e é preso por estelionato. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

De acordo com a Polícia, o manuseador das bolinhas utilizava outras pessoas, que ficavam ao redor da mesa fazendo jogos, para ajudar na manobra e ludibriar o apostador. Para convencer as pessoas a apostarem, o manuseador oferecia dinheiro, caso a pessoa conseguisse acertar onde estava a bolinha.

O trio foi identificado pela Polícia Civil como sendo Raimundo Pereira, Vanildo Torre Braga e Raimundo Rodrigues da Silva Neto. Os três são naturais do estado do Maranhão e devem responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Em posse dos suspeitos, foram encontrados objetos usados na prática dos supostos golpes e uma quantia no valor de R$ 900,00, proveniente das ações criminosas aplicadas.

Os três foram encaminhados a Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Nathalia Amaral