Trio é perseguido pela população após assalto no bairro Vermelha

Duas pessoas foram presas pela Polícia Militar no final da noite dessa quarta-feira (06) após praticarem um assalto próximo à Igreja do Bairro Vermelha, na zona Sul de Teresina. Mas o que chamou a atenção foi o fato de que a perseguição aos criminosos foi feita pelos populares que passavam pelo local e não pela própria polícia.



Segundo os policiais do 1º BPM, que atenderam a ocorrência, dois homens e uma mulher roubaram um veículo modelo Siena nas proximidades da Vermelha, mas acabaram sendo frustrados na tentativa de fuga. Isso porque um dos pneus do carro estourou e eles perderam o controle da direção em uma curva.

Foi o momento em que os populares, que presenciaram o assalto, se aproximaram e cercaram o veículo e os suspeitos. Estes, por sua vez, fugiram em direção a uma escola, que fica em frente à igreja do bairro, na tentativa de fugir da população. Uma viatura da PM, após receber informações de um tumulto na região, se dirigiu até o local e, ao chegar, se deparou com os populares cercando a escola e fechando a rua para tentar capturar os assaltantes.

Um deles saiu correndo as perceber a presença da polícia e foi perseguido pelos populares, que conseguiram cerca-lo ao final da rua. Além dele, uma mulher, suspeita de homicídio, também foi detida e encaminhada para a Central de Flagrantes. O terceiro suspeito conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

“Com eles a gente encontrou um revólver calibre 38 que foi usado para tomar o carro de assalto. Dentro do veículo tinha ainda a bolsa da proprietária e um notebook que foram recuperados. Agora estamos tentando localizar o terceiro participante do delito. O nome nós já temos, os presos nos informaram. É questão de tempo até efetuarmos sua prisão”, informou o coronel Teixeira, comandante do 1º BPM.

O rapaz e a moça suspeitos do assalto foram autuados em flagrante e encaminhados para a Central, onde permanecem recolhidos.

Maria Clara Estrêla