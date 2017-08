Três pessoas são baleadas e dois morrem em execução em Timon

Uma execução ocorreu na noite de ontem (28) na cidade de Timon. Três homens estavam dentro de um terreno baldio, quando foram surpreendidos por uma dupla de motoqueiros. Dois deles morreram.



O crime ocorreu por volta das 22h na rua F, na Vila do BEC. O local é conhecido como ponto de uso de entorpecentes. As três vítimas estariam bebendo e usando drogas no local, quando dois homens chegaram em uma motocicleta. Dois homens vestidos de preto teriam efetuado mais de 10 disparos contra os três.

As vítimas foram socorridas pelo SAMU, mas apenas um sobreviveu: identificado como Damião, o homem de 43 anos foi levado para o HUT (Hospital de Urgências de Teresina) e passou por cirurgia. Os outros dois, identificados como Luciano da Silva, de 18 anos, e Júlio Cesar Agostinho, de 22, não resistiram aos ferimentos e vieram à óbito no hospital.

O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Timon.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento