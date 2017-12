Três pessoas morrem em dois acidentes na BR 135

Dois acidentes graves deixaram três pessoas mortas, neste domingo (10), na BR 135, no trecho entre as cidades de Corrente e São Gonçalo do Gurgueia, no sul do Piauí.

Óleo na pista pode ter sido um dos fatores que provocaram acidente, segundo a PM

Segundo a Polícia Militar, o primeiro acidente ocorreu por volta das 6h30 da manhã do domingo, na chamada serra de Santa Marta. O motorista de uma picape D20 perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com uma carreta.



Um passageiro da D20, identificado como Ricardo Mijotto, faleceu ainda no local. Enquanto o motorista, chamado Marco Roberto, ficou preso às ferragens e foi retirado ainda com vida, mas morreu momentos depois, em decorrência dos graves ferimentos que sofreu.

O motorista da carreta, Milton Silva Coelho, ficou ileso. A PM acredita que o acidente pode ter sido ocasionado pela presença de óleo na pista.





Outra ocorrência

O outro acidente ocorreu com um veículo modelo Gol (placa OLR 8097, de Piracicaba-SP). Segundo a PM, uma mulher estava dirigindo o veículo e teria tentado ultrapassar três carros de uma vez.

Quando estava perto de concluir a manobra, o Gol colidiu na lateral de uma Pampa e acabou capotando.

"A Pampa também saiu da BR, mas não capotou. Só que a motorista do Gol não conseguiu segurar o carro e acabou capotando. O marido dela vinha sem cinto e faleceu no local. Já a motorista sofreu apenas alguns arranhões", detalha um dos policiais militares que foi até o local da ocorrência.

O grande número de acidentes fatais que têm ocorrido na BR 135, no Piauí, fez com que ela ficasse conhecida como "rodovia da morte". Os desníveis acentuados entre a pista e o acostamento e a largura reduzida da BR são os dois problemas que mais provocam acidentes na estrada, conforme a Polícia Rodoviária Federal.



Cícero Portela