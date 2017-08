Três moradores de rua são mortos a tiros enquanto dormiam em SP

Três moradores de rua foram mortos a tiros quando dormiam em um posto abandonado na Avenida Teotônio Vilela, perto do autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, no início da manhã deste sábado.

Segundo a polícia, dois homens morreram no local. A terceira vítima, uma mulher, chegou a ser socorrida com vida mas morreu no Pronto-Socorro do Grajaú. Segundo comerciantes da região, vários moradores dormem em uma antiga loja de conveniência que havia no posto.

Ainda não há informações sobre os suspeitos de praticarem o crime.

Moradores de rua dormiam em posto abandonado na região de Interlagos (Foto: TV Globo/Reprodução)



