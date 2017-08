Três caçadores são encontrados mortos em mata em 15 dias no Sul do PI

Três caçadores foram encontrados mortos dentro da mata em cidades do Sul do Piauí. De acordo com a Polícia Civil, dois corpos foram encontrados em Landri Sales e um outro foi encontrado na cidade de Jerumenha. Em entrevista ao O Dia, o titular da Delegacia Regional de Guadalupe, o delegado Moisés Aragão, informou que foi descartada a possibilidade de homicídio.



O delegado afirma que dois caçadores morreram vítimas de infarto e o terceiro teria caído de uma árvore e quebrado a coluna cervical, vindo a óbito ainda no local. Por se tratarem de locais de difícil acesso, a Polícia teve de fazer varreduras na região de mata densa para conseguir localizar os corpos. “A mata é muito seca, com muitos altos e baixos”, afirma.

As vítimas utilizavam a caça como meio de subsistência e foram dadas como desaparecidas pelas famílias, o que motivou o início das buscas. Segundo o delegado, casos de desaparecimento na região não são comuns. “Nós mobilizamos equipes para fazer a busca dentro da mata, uma delas chegou a durar mais de 12 horas. Nós acreditamos que devido às altas temperaturas e ao esforço físico, eles passaram mal e acabaram morrendo”, explica o delegado sobre as duas primeiras mortes.

O terceiro corpo foi encontrado na última terça-feira (15). A vítima havia caído de uma árvore e quebrou a coluna cervical. Os caçadores possuíam idades entre 45 e 50 anos. “Nós não vamos divulgar o nome das vítimas em respeito às famílias, porque eram homens que trabalhavam com a caça para sustentar a família”, destacou o delegado.

Nathalia Amaral