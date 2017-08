Tenente que matou a namorada será transferido para presídio a partir do dia 5

O exército revogou a permanência do tenente José Ricardo da Silva Neto, suspeito de matar a namorada Iarla Lima Barbosa e tentar matar, respectivamente, a irmã e a prima da vítima Ilana Lima Barbosa e Josiane Mesquita da Silva, no dia 19 de junho.

Sem ter o tempo de permanência prorrogado no Exército, onde já atuava desde 2014, José Ricardo passa a ser da reserva e perde o direito de ficar preso do 2º Batalhão de Engenharia e Construção.

O Exército ainda não concluiu o processo administrativo contra tenente, que poderá perder a farda definitivamente se for condenado ao final do procedimento.

Segundo o promotor Ubiraci Rocha, a decisão do comando da 10º Região Militar será formalizada no próximo sábado (05). “Depois disso, ele não poderá mais ser custodiado no 2º BEC e será transferido para o sistema prisional comum”, afirmou o promotor. Ele acredita que José Ricardo será transferido para a Casa de Custódia ou para o presídio de Altos.

O tenente foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, pelo feminicídio em razão de menosprezo ou discriminação à condição de mulher e pela utilização de recurso de dificultou ou tornou impossível a defesa de Iarla. Ele também poderá responder por tentativa de duplo homicídio.

Na denúncia oferecida à justiça, Ubiraci Rocha frisou a relação de menosprezo que o suspeito demonstrou em relação à condição da mulher e destacou que o acusado agiu de forma premeditada, pois só manifestou o intuito de matar após as vítimas se encontrarem no interior de seu veículo, aguardando o deslocamento para as suas respectivas residências.

Nayara Felizardo