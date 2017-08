Tenente da reserva sofre três tiros em assalto na zona Sul

Uma tentativa de assalto no bairro Lourival Parente, na noite desta quinta-feira, resultou em um policial militar da reserva baleado. O tenente Vicente Lima, de 62 anos, foi alvejado três vezes, mas sobreviveu e está internado no Hospital de Urgência de Teresina, sem risco de morte. O crime aconteceu no bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina.



Segundo o comandante do 6º BPM, major Marcelo Barros, o tenente estava no bar quando um homem entrou e anunciou o assalto. “Quando chegou na mesa dele, ele reagiu. Eles tiveram uma luta corporal e o indivíduo efetuou três disparos nele”, explica o major. O tenente foi vítima de um tiro num dos braços, um no tórax na altura da clavícula direita, e um na boca, que atingiu a mandíbula.

A polícia já conseguiu imagens de câmeras de segurança que poderão ajudar na identificação do autor dos disparos. Além dele, os policiais procuram também um comparsa, que teria ficado do lado de fora do bar, em uma motocicleta. A Polícia Militar já está em diligências para capturar os dois suspeitos.

Karliete NunesAndrê Nascimento