Técnico em informática morre ao cair do alto de um poste em Piracuruca

Um técnico em informática morreu ao cair de um poste de energia no município de Piracuruca, na tarde desta segunda-feira (18). Segundo informações de populares, Staylon Karrel Sampaio de Brito, de 29 anos, caiu de um poste ao fazer reparos de internet, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu a caminho de Teresina.



O jovem chegou a ser socorrido e enviado ao Pronto Socorro de Piracuruca, mas devido a gravidade dos ferimentos foi transferido para Teresina. No entanto, Staylon Karrel não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância, a caminho da capital.

Staylon Karrel morreu ao cair de um poste. (Foto: Reprodução/Facebook)

Em sua última postagem no Facebook, o jovem relata seu amor por grandes alturas. Na imagem, Staylon Karrel aparece ao lado de um amigo em cima de uma torre de telefonia. Um amigo de Karrel chega a fazer um alerta nos comentários, “E eu lá embaixo esperando vcs terminarem e vcs estavam tirando era fotos. Tou dizendo msmo. Da próxima vez terá punição. Segurança em primeiro lugar! Suas vidas são mais importantes. [sic]”, disse.

Amigo faz alerta nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Facebook)

A reportagem do Portal O Dia tentou entrar em contato com a Polícia Civil para apurar as possíveis causas do acidente, mas as ligações não foram atendidas.

Staylon Karrel é filho do empresário Fontenele Brito, proprietário da empresa Terno e Cia.

Nathalia Amaral