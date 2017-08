Suspeito é baleado em troca de tiros com a PM e morre no HUT

Um homem identificado como David Anderson da Cruz, 27 anos, faleceu na noite da última terça-feira (1) no Hospital de Urgência de Teresina Professor Zenon Rocha (HUT). Ele teria sido baleado durante uma troca de tiros com a Polícia Militar por volta do meio-dia de terça, nas imediações do bairro Promorar, zona sul da capital.

David foi atingido por três projéteis - no tórax, na perna e no braço. Ele deu entrada no HUT às 13h49. Durante o dia ele chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

No atestado de óbito consta que David da Cruz faleceu após uma parada cardiorrespiratória, por volta das 20 horas.

Segundo a PM, na manhã de terça-feira algumas pessoas relataram ter sido assaltadas, e uma das vítimas entrou numa viatura para auxiliar os militares a encontrar o suspeito.

Ao encontrarem David, a vítima teria indicado que ele seria o autor do assalto. Os policiais, então, fizeram a abordagem e o suspeito teria reagido, efetuando disparos contra os militares - ainda de acordo com a versão dos próprios PMs.

O capitão Paulo Silas, comandante da Companhia do Promorar, afirma que David usou um revólver calibre 38 para realizar os assaltos e agiu sozinho. Com a mesma arma ele teria disparado contra os PMs.

"Ele fez vários roubos na região do Promorar e, por último, ele assaltou um restaurante. Entrou no local, roubou a proprietária e os clientes. Logo depois, uma das vítimas entrou na viatura de uma das nossas equipes, e os policiais começaram a diligenciar na tentativa e localizá-lo. Poucas quadras à frente ele foi localizado. Os policiais deram voz de prisão, mas ele não atendeu. Pelo contrário. Ele reagiu e efetuou disparos contra os policiais, que também dispararam e o atingiram", detalha o capitão.

David da Cruz faleceu por volta das 20 horas de terça-feira (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Cícero Portela