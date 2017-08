Suspeito de matar morador de rua era primo da vítima e foi preso em velório

A Delegacia de Homicídios prendeu nesta quinta-feira (20) o suspeito de ter matado morador de rua Valdeci Agostinho Valadares dos Santos, assassinado a pauladas próximo a um depósito no Parque Industrial de Teresina. O suspeito é Marcos Oliveira Santos, primo da vítima, e foi preso durante o velório que acontecia no bairro Santa Luzia.



De acordo com o delegado Danúbio Dias, que presidiu as investigações, Marcos teriam uma rixa com Valdeci e alegou que o primo uma vez já teria investido contra ele armado com uma faca. Na madrugada de ontem, ele procurou Valdeci com a desculpa de que queria se reconciliar. “Os dois ingeriram bebida alcoólica e foi o momento em que o Marcos desferiu os golpes contra a vítima com uma barra de ferro”, explica o delegado Danúbio.

Marcos foi preso ainda dentro do prazo do flagrante. A polícia conseguiu chegar a ele depois de analisar imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local do crime. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Homicídios onde confessou a autoria do assassinado. O delegado Danúbio informou que o crime foi todo premeditado e que Marcos chegou inclusive a cortar o cabelo depois de ter matado Valdeci para dificultar sua identificação.

Ele encontra-se ainda recolhido à Divisão de Homicídios aguardando uma vaga no sistema prisional.

Maria Clara Estrêla