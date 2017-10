Sobe para quatorze o número de presos em operação contra o tráfico

Aparelhos eletrônicos e espingarda apreendidos durante a operação Chapadinha, em Bom Jesus ( Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

Dos dezessete mandados de prisão preventiva que fazem parte da operação Chapadinha, na cidade de Bom Jesus, quatorze foram cumpridos. Os presos são 11 homens e três mulheres, acusados de operar o tráfico de drogas na região sul do Piauí.



De acordo com a Polícia Civil, os presos pela operação Chapadinha são:

Jorlano Lopes dos Santos

Maria Salvadora Martins de Sousa

Antonio Carlos Fonseca Borges

Rosileide Pereira de Sousa

Erasmo Oliveira Costa

Priscila Silva Nogueira

Milton Pereira de Sousa

Jose Nilton Pereira da Silva

Robson Martins de Oliveira

Murilo Sousa Nascimento dos Santos

Adriano Pereira da Silva

Manoel Lopes dos Santos

Delany Gonçalves Nunes



Além das prisões, foram apreendidos veículos, armas, aparelhos eletrônicos e dinheiro.



A operação é fruto do trabalho de investigação da Polícia Civil de Bom Jesus, que foi acelerado após a prisão de um acusado por tráfico de drogas no final do mês de agosto. Através do homem, que era natural de São Paulo, os investigadores conseguiram informações sobre o tráfico na cidade.

Segundo a Polícia Civil, a investigação foi feita ainda por meio de filmagens e da quebra de sigilo telefônico dos suspeitos, e denúncias através do aplicativo DEPRE/DH.

Pelo menos 25 policiais participam da Operação Chapadinha. As delegacias de Corrente, Uruçuí, Canto do Buriti, São Raimundo Nonato e a Gerência de Polícia do Interior deram apoio aos policiais de Bom Jesus.

