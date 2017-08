Seis são presos e nove armas são apreendidas em operação em Inhuma

(Fotos: Divulgação/ Polícia Civil)

A Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Inhuma deflagrou neste sábado (12/08), com apoio do GPI e das Delegacias de Valença, Elesbão Veloso, Água Branca e Picos, a Operação Buritis, objetivando o combate ao tráfico de drogas e apreensão de armas de fogo nas cidades de Inhuma e Ipiranga.

Os policiais estão cumprindo nove mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. Cerca de 30 policiais civis participam da ação.

Como resultado da operação foram presas 6 pessoas pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e crime contra a fauna: três aves silvestres foram encontradas em gaiolas.

Foram apreendidas 7 espingaradas, 2 revólveres, cocaina e crack, alem munições e dinheiro.

O nome da operação faz referência a uma planta típica da região.

Karliete NunesAndrê Nascimento