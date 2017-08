Seis pessoas são presas na zona Sudeste por roubo e tráfico

A Polícia Civil, por meio do 7º e 8º Distrito Policial, deram cumprimento a seis mandados de prisão na zona Sudeste e zona Norte de Teresina na manhã desta terça-feira (08) em uma operação para combater o tráfico de drogas e séries de roubo na região.



Durante a ação, os agentes conseguiram apreender vários aparelhos celulares considerados produtos de roubo. De acordo com o delegado Marcelo Dias, titular do 7º Distrito Policial, dois suspeitos foram presos na zona Norte de Teresina. Eles foram identificados como sendo Antônio Lucas, conhecido no mundo do crime como Pop 100, e Antônio Marcelo.

“Ambos praticavam crimes nos barros Buenos Aires, Mocambinho. Poti Velho e Mafrense, além de terem atuado também em outras regiões da cidade”, pontua o delegado.

Os presos foram todos encaminhados para a Central de Flagrantes onde foram autuados e levados para o sistema prisional do Estado.

Maria Clara Estrêla