Segundo suspeito de matar capitão da PM-PI se entrega à Polícia

O segundo suspeito de participar do assassinato do capitão Antônio Carlos Pinto de Farias, da Polícia Militar do Piauí, entregou-se na Central de Flagrantes de Timon na noite desta sexta-feira (28).

De acordo com a coronel Elza, da PM-PI, o suspeito chama-se Márcio Douglas Lima Vasconcelos. Ele teria pilotado a motocicleta usada pela dupla no dia do crime.



Márcio Douglas Lima Vasconcelos, o segundo suspeito de participar do latrocínio que vitimou o capitão Antônio Carlos Pinto



Segundo investigadores da Polícia Civil do Maranhão, Márcio Douglas disse que decidiu se entregar com receio de sofrer uma represália e acabar sendo morto, dada a grande comoção que o crime provocou na região metropolitana de Teresina, sobretudo entre os policiais militares.

O capitão Antônio Carlos foi assassinado na tarde da última quarta-feira, depois que reagiu a uma tentativa de assalto. O crime aconteceu num restaurante localizado na Avenida Presidente Médici, em Timon, onde o militar estava almoçando.

Ao reagir, Antônio Carlos ainda conseguiu atingir um dos suspeitos, mas acabou sendo baleado na cabeça e não chegou sequer a ser socorrido, morrendo no local.

O suspeito que foi atingido pelo disparo da arma do capitão chama-se Francisco das Chagas Fonseca, de 34 anos. Ele foi capturado ainda na quarta-feira, logo após o latrocínio, sendo conduzido até o Hospital de Urgência de Teresina Professor Zenon Rocha (HUT).

Na quinta-feira Francisco das Chagas recebeu alta e foi transferido para a Central de Flagrantes.

Cícero Portela