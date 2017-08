Rodovia da Morte: BR-135 registra mais um acidente com vítima fatal

Mais um acidente com vítima fatal foi registrado na BR-135, mais conhecida como Rodovia da Morte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (15), no município de Cristino Castro, a cerca de 570 km de Teresina.



De acordo com informações da PRF, o veículo envolvido no acidente é do modelo Land Rover/Discovery, de placa PIW – 6666. O condutor do veículo informou à PRF que o seguia de Uruçuí para Bom Jesus, quando o carro foi jogado para fora da pista por um ônibus não identificado, em um trecho cujo acostamento apresenta desnível de aproximadamente 30 cm.

Segundo o relatório da PRF, após saída de pista, o veículo colidiu com uma placa de sinalização da rodovia, a qual atingiu o passageiro, que morreu ainda no local. A vítima fatal foi identificada pelas iniciais R.C.M., de 73 anos. Já o condutor do veículo, identificado como sendo R. O., de 65 anos, saiu ileso do acidente.

Nathalia Amaral