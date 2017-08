'Quero que ele seja preso pra sempre', diz criança vítima de estupro

Um enfermeiro da Unicamp foi preso na manhã desta segunda-feira, dentro do estacionamento de uma unidade de saúde da instituição, em Campinas, São Paulo, como suspeito pelo estupro de duas crianças. A polícia informou que ele trabalha no setor de nefrologia do Hospital de Clínicas.

As vítimas, de acordo com o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Luis Galazzo, são dois irmãos, de 6 e 9 anos, vizinhos do homem indiciado, que tem 52 anos. O mais novo escreveu uma carta, com o desenho de uma viatura da polícia, pedindo ao delegado que prendesse o agressor. Os envolvidos moram em Paulínia, bairro de classe média no Jardim Europa.

- Essa carta veio com um parecer técnico, foi elaborada na presença de uma psicóloga particular procurada pela família dos meninos em abril. Eles confirmaram tudo. A carta foi endereçada a mim - conta Galazzo.

No texto, o menino escreveu: "Eu quero que o xxx seja preso para sempre. Para o delegado. Assinado xxx".

Um primo das vítimas também teria sofrido abuso sexual do mesmo vizinho quando tinha 15 anos, segundo informações da polícia.

Por se tratar de um crime hediondo, o suspeito foi submetido a uma prisão temporária de 30 dias, enquanto as diligências estão em andamento.

A assessoria de imprensa do Hospital de Clínicas enviou uma nota informando que o profissional estava afastado do cargo até a última sexta-feira, por uma licença.

"A respeito da prisão do profissional de saúde xxx, lotado no Departamento de Enfermagem do HC da Unicamp, a administração da Universidade esclarece que de fato o funcionário estava afastado até dia 04/08. A Unicamp irá se manifestar sobre o caso, assim que for comunicada da decisão e está à disposição das autoridades responsáveis", diz o comunicado.

