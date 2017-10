Quatro são presos suspeitos por 5 mortes por rivalidade entre gangue

A Delegacia de Homicídios precisou do apoio de outras delegacias para dar cumprimento a 10 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão, na região do Morro da Esperança. Os quatro alvos foram presos, suspeitos de praticar, pelo menos, cinco homicídios em Teresina.

Segundo o delegado Francisco Baretta, delegado titular da Delegacia de Homicídios, os crimes são fruto de rivalidades entre as pessoas e entre gangues as quais os presos fariam parte."A concentração das prisões no Morro da Esperança foi devido a uma rivalidade de gangues que ficam ameaçando uns aos outros, que termina no crime de homicídio", explica o delegado.

A investigação partiu de uma lista com nomes de pessoas do bairro que supostamente seriam assassinadas. A lista foi encontrada em diligências da polícia, e continha diversos nomes e apelidos, supostamente de pessoas que moram no Morro da Esperança. O primeiro nome da lista, identificado como Lucas Ataíde, o "De Manaus", foi assassinado com 11 tiros nas costas , em abril deste ano. Na época, pelo menos 11 execuções foram registradas obedecendo o mesmo padrão: uma dupla montada em uma moto que chega sem aviso e atira para matar.

A investigação foi feita pelo delegado Marcelo Leal, que culminou nas prisões de hoje. Há pelo menos cinco homicídios de que os quatro presos são suspeitos, todos relacionados a morte por rivalidade. Além das prisões, foi apreendida uma motocicleta modelo CB 300, que segundo o delegado Baretta, teria sido usada em duas ou três execuções.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento