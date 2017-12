Professor é suspeito de pagar alunas para irem a aula sem calcinha

Um professor da rede municipal de ensino da cidade de Demerval Lobão, localizada na região metropolitana de Teresina, está sendo investigado pela Polícia Civil por suspeita de estar aliciando estudantes menores de idade. Segundo a denúncia, feita pela mãe de uma das estudantes, o professor teria pago para as alunas irem às aulas de saia e sem calcinha.



De acordo com o prefeito de Demerval Lobão, Júnior Carvalho, a denúncia foi feita à direção da Escola Municipal Francisco Luís de Melo, na última quarta-feira (6), pela mãe de uma estudante de 12 anos de idade. No seu relato, a mãe comunicou que a criança foi obrigada a ir para a aula de saia, sem usar calcinha.

Em entrevista ao Portal O Dia, o titular da Delegacia de Demerval Lobão, o delegado José Tomáz de Aquino Neto, informou que uma equipe de investigação foi designada para fazer um levantamento sobre o caso. Segundo ele, até o momento, nem a família da suposta vítima e nem a direção da escola, registraram um boletim de ocorrência sobre o fato.

“Nós ficamos sabendo pela própria imprensa e, a partir disso, resolvemos apurar o caso, fazendo um levantamento das informações, para saber se houve aliciamento ou o abuso sexual propriamente dito, também queremos saber quantas vítimas foram e se isso de fato ocorreu”, afirma o delegado.

Por causa da denúncia, a Secretaria Municipal de Educação decidiu afastar o professor das suas atividades profissionais pelo prazo de 60 dias. O prefeito Júnior Carvalho informou ao O Dia, que o professor alega que a denúncia é uma retaliação das supostas vítimas porque ele teria deixado as alunas fazendo atividades de classe no horário do recreio.

Nathalia Amaral