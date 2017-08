A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens suspeitos de terem praticado assalto no início da tarde de hoje (25). As prisões foram realizadas no km 339, na BR 343, em Teresina. Segundo informações repassadas pela PRF, os policiais rodoviários realizavam ronda na BR 343 quando, avistaram dois indivíduos em uma moto vermelha em atitude suspeita.



PRF prende homens suspeitos de assalto com moto roubada em THE. (Foto: Divulgação/PRF)



Ao chegarem ao local, os policiais rodoviários constataram que os dois homens estavam abordando corretores de imóveis que se encontravam em uma churrascaria. Em seguida, a equipe realizou acompanhamento tático e alcançou a dupla próximo ao clube da OAB. Ao serem realizadas verificações na moto honda CG 160, de placa PIR-7090, constatou-se que a mesma havia sido registrada como roubada no último domingo (23).

PRF prende homens suspeitos de assalto com moto roubada em THE. (Foto: Divulgação/PRF)



Ainda de acordo com a PRF, ao indagar as vítimas da ocorrência, os policiais rodoviários foram informados que os indivíduos, de iniciais S.N.S e D.D.S.P, ambos com 18 anos, anunciaram o assalto e, um deles, com a camisa levantada, expôs um cabo preto na região da cintura e subtraiu alguns pertences.

Os dois homens foram conduzidos pela PRF para a Central de Flagrantes, para realização dos procedimentos legais cabíveis.

Nathalia Amaral