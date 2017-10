PRF identifica 19 pontos com alto risco de exploração sexual nas rodovias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) mapeou 19 pontos considerados com forte potencialidade de ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes. As áreas ficam às margens das rodovias federais do Piauí.

Somente em Teresina, cinco pontos foram validados pelo Setor de Inteligência, além dos municípios de Picos, Floriano, Parnaíba e Piripiri.

A operação Dominuca começou no dia 11 de outubro e continua até amanhã (15) em todo o Brasil. O foco da PRF é o enfrentamento à vulnerabilidade ou à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Está sendo intensificada a fiscalização em pontos identificados previamente, que constam no “Projeto Mapear”. Os locais de vulnerabilidade são mapeados através de um aplicativo que referencia geograficamente. O levantamento é atualizado a cada dois anos.

A operação envolve membros das Comissões Regionais de Direitos Humanos da PRF, Núcleos de Operações Especializadas e Grupos de Patrulhamento Tático.

Nayara Felizardo, com informações da PRF