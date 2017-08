PRF e DEPRE apreende seis tabletes de crack e maconha em Campo Maior

(Foto: Divulgação/ PRF)

Dois homens foram presos após serem flagrados com seis tabletes de drogas. A abordagem foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, no posto localizado na cidade de Campo Maior. A operação foi realizada em conjunto com a DEPRE (Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes).



O flagrante aconteceu por volta das 6h30min de hoje (25). Foram apreendidos cinco tabletes com crack e um com maconha. A droga ainda está sendo contabilizada pelos policiais da DEPRE. Os policiais acreditam que o destino dos tabletes era a cidade de Pedro II.

A droga era transportada num automóvel conduzido pelo homem de iniciais I.G.B., que levava T.H.P.G. como passageiro. Os dois foram presos em flagrante.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento