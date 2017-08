A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 254kg de maconha na noite desta quinta-feira (20). A apreensão foi realizada na BR135, na cidade de Cristalândia, a cerca de 880km de Teresina, na fronteira entre o Piauí e a Bahia. A droga estava sendo transportada do estado do Goiás para o Piauí e vinha escondida sob produtos agrícolas na carroceria de um veículo modelo S10. Segundo a PRF, essa é uma das maiores apreensões de maconha no estado.

PRF apreende 254kg de maconha na cidade de Cristalândia. (Foto: Divulgação/PRF)

De acordo com informações da PRF, os policiais rodoviários federais abordaram o veículo, de placa AWP0072, e, ao realizar buscas no seu interior, foram encontrados 254kg de substância análoga à maconha distribuída em mais de 300 tabletes.

O condutor, que ainda não foi identificado pelas autoridades policiais, foi preso e não quis dar detalhes sobre quanto receberia pelo transporte. De acordo com a PRF, a ocorrência ainda está em andamento por haver possibilidade de mais tabletes estarem escondidos no veículo.

A droga está sendo trazida para Teresina e será apresentada para a imprensa em coletiva nesta sexta-feira em horário ainda a ser divulgado.

Veja o vídeo da apreensão:





Nathalia Amaral