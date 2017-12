Em abordagem realizada na manhã desta terça-feira (26), policiais rodoviários federais apreenderam aproximadamente 130 toneladas de madeira ilegal em quatro carretas bitrem, no município de Floriano, localizado a cerca de 240 km de Teresina.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes foram acionados pela Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí (Sefaz/PI), após os quatro condutores, identificados pelas iniciais J.V.R., A.H.H.S., J.O.F. e J.R.C.S., terem apresentado Documentos de Origem Florestal (DOF) com indícios de inautenticidade. A licença é obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa.

Após consultas aos sistemas, foi verificado que os documentos apresentados pelos condutores eram falsos. A PRF, em conjunto com o IBAMA, encontraram nas carretas mais de 156 m³ de madeira, resultando em aproximadamente 130 toneladas de madeira extraídas ilegalmente.



Os condutores foram conduzidos para a Delegacia Regional de Floriano para realização dos procedimentos legais cabíveis.

PRF apreende 130 toneladas de madeira ilegal na cidade de Floriano. (Foto: Divulgação/PRF)







Nathalia Amaral