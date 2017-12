Presos serram celas e fogem da Delegacia de Altos; um foi recapturado

Três presos que estavam recolhidos no 14º Distrito Policial de Altos fugiram da delegacia nesta terça-feira (12) após cerrarem as grades da cela onde estavam. Um deles já foi recapturado pela Polícia Militar. Trata-se de Pedro do Nascimento Sabino, 19 anos (foto ao lado), que respondia por crime de assalto.



De acordo com agentes da delegacia, eles escaparam durante a madrugada e a fuga só foi notada nas primeiras horas da manhã. Segundo a polícia, os fugitivos se separaram após terem conseguido sair da delegacia e há a suspeita de que dois deles já tenham saído de Altos.

Pedro foi encontrado em sua residência, localizada no bairro São Luís. Conforme informou o sargento Alberto Alves, da Força Tática de Altos, o rapaz correu para o quintal da casa quando percebeu a aproximação da polícia. “Ele ainda tentou apreender fuga, mas o terreno já estava cercado conseguimos detê-lo e encaminhá-lo de volta à delegacia”, relata o PM.

O preso foi ouvido na manhã de hoje pelo titular do DP de Altos, delegado Jarbas Lima.

Maria Clara Estrêla