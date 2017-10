Presos abrem buraco e fogem da Central de Flagrantes de Timon

Sete homens que estavam detidos na Central de Flagrantes da cidade de Timon (MA) conseguiram fugir do local durante as primeiras horas da manhã de domingo (8). Os presos conseguiram abrir um buraco na parede da cela e escapar por um corredor lateral da delegacia.



Buraco feito pelos presos foragidos, fechado após as fuga (Foto: Divulgação/ Sinpol)

As informações são de Neto Waquim, diretor sindical do Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis) do Maranhão. Segundo ele, as paredes da Central de Flagrantes são feitas de adobo, fáceis de serem escavadas. “É uma estrutura de mais de 50 anos”, disse o sindicalista. “Essa fuga já era um fato anunciado”.

O buraco foi fechado ainda na manhã de domingo. A carceragem da Central de Flagrantes de Timon foi feita para receber apenas dois ou três presos provisoriamente, por no máximo 24 horas. Entretanto, abrigava sete homens, alguns deles há quase uma semana no local.

Os fugitivos são: Ismael da Silva Miranda; Francisco Helio de Sousa; João Victor Fernandes de Matos; Weslley Pereira da Silva; Valdson Sousa Filho; Frank Mailson do Rego Cardoso; Wellington de Sousa Pereira. Cinco dos presos foragidos são moradores de Teresina.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento