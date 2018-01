Policial que efetuou disparos que mataram Emilly Caetano é exonerado

O Governo do Estado exonerou o policial Aldo Luís Barbosa Dornel, acusado de efetuar os disparos que levaram à morte a menina Emilly Caetano Costa, de 9 anos, por volta da meia-noite do dia 25 de dezembro de 2017, durante uma abordagem mal-sucedida na Avenida João XXIII.

A informação foi confirmada pelo secretário de Governo, Merlong Solano, por volta das 13h45.

O secretário Merlong Solano (Foto: Moura Alves / O DIA)

Segundo o coronel Carlos Augusto, comandante-geral da PM-PI, também foram exonerados outros três policiais que tinham sido reprovados no exame psicológico do concurso realizado pela corporação - os mesmos que ajuizaram, juntamente com Aldo, uma ação na Justiça para conseguir o direito de realizar as demais etapas do certame.



Aldo Dornel está encarcerado no Presídio Militar, no bairro Ilhotas. De acordo com a coronel Elza Rodrigues, chefe do setor de comunicação da PM-PI, ele deve ser encaminhado para o sistema prisional comum assim que o comandante-geral da PM for notificado pela Justiça.

A coronel Elza esclarece que, mesmo com a exoneração do policial, será mantido o inquérito aberto pela PM para investigar as circunstâncias da abordagem, uma vez que outro policial participou da ação, e há várias questões a serem elucidadas.

Aldo Dornel e os outros três PMs exonerados nesta quinta-feira conseguiram ingressar na corporação graças a uma liminar deferida pelo juiz Oton Mário José Lustosa Torres, que autorizou os quatro a participarem das demais etapas do concurso, mesmo depois de terem sido reprovados no exame psicológico.

A liminar, contudo, foi revogada desde o dia 6 de setembro de 2016, por uma decisão do juiz Rodrigo Alaggio Ribeiro. Ou seja, os quatro policiais militares permaneceram irregularmente nos quadros da PM por mais de um ano e quatro meses, sem que a corporação ou o Governo tomassem qualquer providência.

A Procuradoria-Geral do Estado alega que não solicitou a exoneração dos policiais antes porque não recebeu a notificação da Justiça.

Para evitar novos equívocos como este, a PGE pediu que a partir de agora todas as decisões judiciais desta natureza sejam comunicadas formalmente ao órgão, responsável pela assessoria jurídica do Governo do Estado.

Cobertura completa do 'caso Emilly':

W. Dias promete casa e ajuda financeira para família de Emilly Caetano



Comando da PM suspende portaria que trata sobre investigações de policiais

PGE faz pente fino para analisar liminares de militares dos últimos 10 anos

Homicídios conclui inquérito sobre morte de Emilly e envia para o Judiciário

Governador se reúne com cúpula de segurança para discutir caso Emilly

Caso Emilly: quatro vídeos revelam detalhes de abordagem equivocada de PMs

Mãe de Emilly pede revogação de Portaria da PM que impede investigação

Caso Emilly: família pede ajuda; pai não tem previsão para voltar ao trabalho

Pai de menina baleada pela PM perde a audição do ouvido esquerdo

Dias quer rigor na análise de ações contra exames psicológicos de certames

Juiz revogou permanência em concurso de PM envolvido na morte de menina



OAB diz que abordagem policial que resultou em morte de menina foi 'desastrosa'

"Morreu com fome", diz mãe de menina morta por policiais militares

PMs são presos após matarem criança de 9 anos em abordagem equivocada

Cícero Portela