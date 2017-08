Polícia Rodoviária Federal apreende animais silvestres em Teresina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quinta-feira (17), três animais silvestres no km 333 da BR-343, em Teresina. De acordo com a PRF, os animais foram encontrados durante uma abordagem a um ônibus com destino a Altos. Um homem, identificado pelas iniciais P.S.A, transportava os animais em gaiolas.



Durante a fiscalização aos passageiros, foi constatado pelos policiais rodoviários, que o homem portava sete caixas pequenas e gaiolas para transporte de pássaros, estando duas delas ocupadas com três pássaros, os quais eram dois canários da terra e um sabiá. O suspeito assumiu ter comprado os pássaros na feira dos pássaros, próximo ao "Mercado Velho", no centro da capital.

Pássaros estavam sendo transportados em gaiolas. (Foto: Divulgação/PRF)

Após o flagrante, o passageiro foi liberado, mediante assinatura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental, e os pássaros encaminhados para o Ibama-PI. Somente neste ano, a PRF já apreendeu 33 animais silvestres vivos transportados ilegalmente nas rodovias federais do Piauí.

Nathalia Amaral