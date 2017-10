Polícia registra 23 assassinatos em Teresina no mês de setembro

A Polícia Militar do Piauí divulgou nesta terça-feira (3) um balanço das ocorrências registradas em Teresina no mês de setembro pelo Centro de Operações Policiais Militares – Copom.

Policiais militares em ação (Foto: Lina Magalhães / Arquivo O DIA)

Foram contabilizados 22 homicídios na cidade durante o mês passado, além de um latrocínio. Houve, ainda, 29 flagrantes de porte ilegal de arma de fogo e 32 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.

A PM-PI comemora o fato de nenhum caixa eletrônico ter sido atacado na capital em setembro. No entanto, um dado que preocupa é a quantidade de veículos roubados, que chegaram a 206, e furtados, com 54 ocorrências.

Do total de veículos roubados ou furtados, 145 foram recuperados - o que corresponde a apenas 55% do total.

O tenente-coronel John Feitosa, diretor de Comunicação Social da PM-PI, observa que houve uma diminuição da violência em Teresina no último mês, o que, segundo ele, ocorreu graças ao empenho dos policiais militares.

"A Polícia Militar do Piauí tem implementado várias operações aqui na capital e no interior em busca de diminuir sempre esses números. O que nós pudemos observar é que temos alcançado nossos objetivos, com a diminuição de vários tipos de delitos, tanto na capital como no interior. E esse trabalho foi intensificado com o início da Operação Expediente Operacional. A Polícia Militar vai continuar nessa marcha, no sentido de diminuir a prática de delitos e fazer com que o cidadão se sinta sempre mais seguro", afirmou o tenente-coronel John Feitosa.

Cícero Portela