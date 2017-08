Polícia prende um dos suspeitos de matar comerciante no Parque Piauí

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, prendeu na manhã de hoje (12), um dos suspeitos de participar do homicídio de um comerciante na última quinta-feira (10), no bairro Parque Piauí, zona Sul de Teresina. O suspeito foi identificado pela Secretaria Estadual de Segurança (SSP/PI) como Rodrigo Gomes da Silva, conhecido como “Tikim”. A prisão foi efetuada no bairro Promorar, também na zona Sul da capital.



Rodrigo Gomes da Silva, conhecido como “Tikim”. (Foto: Reprodução/Polícia Civil)

Já o suposto autor dos disparos que mataram o comerciante foi identificado pela Polícia Civil como Luis André Evangelista de Santana, que seria integrante de uma facção criminosa da Vila Parque São Jorge. O suspeito encontra-se foragido.

De acordo com a Secretaria de Segurança, os dois supostos autores do crime já respondem criminalmente pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A Delegacia de Homicídios disponibiliza o número 181 para denúncias anônimas que levem a localização do referido acusado.

Luís André seria o autor dos disparos que matou o comerciante Edvar Pereira. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Entenda o caso

O comerciante Edvar Pereira, de 50 anos, foi assassinado na última quinta-feira (10) durante um assalto ao seu estabelecimento comercial, uma loja de frios próxima à Avenida Marechal Juarez Távora, no Parque Piauí. De acordo com a Polícia Militar, dois homens entraram no estabelecimento da vítima, enquanto dois ficaram na esquina para dar apoio na fuga. Durante o assalto, a vítima foi atingida com um tiro no peito mesmo depois de ter entregue todo o dinheiro do caixa.

Nathalia Amaral